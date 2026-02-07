Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e spiega che per affrontare il Milan serve un lavoro tattico preciso. Il nuovo allenatore del Pisa, che ha preso il posto di Gilardino, anticipa che la squadra si prepara a una partita difficile e che dovrà mettere in campo tutta la disciplina richiesta. La sfida si avvicina, e i tifosi sperano in una buona prestazione.

Pisa e Verona hanno pareggiato ieri sera per 0-0 restando nelle ultime posizioni della Serie A. In panchina per i toscani Oscar Hiljemark che ha preso il posto di Gilardino. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Mi è mancata l'Italia, anche la Serie A. Sono molto orgoglioso, anche un po' emozionato, questa sera. Ho trovato il Pisa molto bene tre giorni fa. Nel primo tempo siamo andati bene in fase difensiva, mentre con la palla mancava qualche dettaglio. Nella ripresa siamo cresciuti tanto e abbiamo avuto grandi occasioni per segnare e per vincerla. Abbiamo pareggiato, e non vinto, ma oggi ho visto una squadra che ha voglia di lavorare e di combattere: questo per me è davvero positivo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Pisa, Hiljemark: “Contro il Milan serve un certo tipo di lavoro tattico, ma …”

Approfondimenti su Pisa Milan

Nel match tra Milan e Roma, Massimiliano Allegri ha adottato il consueto schema tattico.

Il Pisa ha deciso di cambiare allenatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pisa Milan

Argomenti discussi: Hiljemark: 'Ora l'unico obiettivo è la salvezza'; Pisa SC: Oscar Hiljemark è il successore di Gilardino sulla panchina nerazzurra; Pisa, il nuovo allenatore è Oscar Hiljemark: 34 anni, svedese – Così ha convinto il club; Come giocherà il Pisa di Hiljemark: modulo, giocatori e cosa cambierà rispetto alla squadra di Gilardino.

Verso Pisa-Milan, l’attuale momento di forma dei nerazzurri di HiljemarkI rossoneri non giocheranno questo fine settimana per il rinvio della partita contro il Como e, di conseguenza, scenderanno in campo il giorno 13 ... msn.com

Pisa, Hiljemark: Col Milan per vincere. Servirà un certo tipo di lavoro tattico: cambieremo le metodologieOscar Hiljemark, neo allenatore del Pisa, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio di Verona per 0-0, si è così espresso sul suo esordio da allenatore in Serie A sulla panchina ... milannews.it

Verso #pisamilan, #Pulisic lavora a Milanello: il suo infortunio ... #SempreMilan #milan #SerieA x.com

Aeroitalia amplia l’offerta dalla Toscana: nuovi voli da Pisa verso Cagliari e Comiso Per la Summer 2026 il “Galileo Galilei” rafforza i collegamenti con Sardegna e Sicilia facebook