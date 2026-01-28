Riapre highline Milano la passerella sospesa a 40 metri d' altezza tra il Duomo e la Galleria

A pochi passi dal Duomo, riapre il percorso sospeso sopra la Galleria Vittorio Emanuele II. La passerella, alta 40 metri, era stata chiusa per alcuni mesi, ma ora torna a offrire viste uniche sulla città. Dopo l’installazione di un ascensore, i visitatori potranno attraversarla di nuovo e godersi il panorama. L’apertura è prevista per il 7 febbraio.

A un passo dalla galleria, a pochi metri dal Duomo. Riapre il 7 febbraio Highline Milano, il percorso espositivo della Galleria Vittorio Emanuele II che, dopo un periodo di chiusura e l’installazione di un ascensore, renderà nuovamente visitabile la passerella panoramica di oltre 250 metri a 40 metri di altezza tra piazza della Scala e piazza del Duomo. Il percorso comprende anche una terrazza panoramica con vista sulla Madonnina e la Sala degli Orologi, situata sopra l’arco di ingresso della Galleria. Il progetto di recupero della passerella prevede oltre 50 pannelli informativi dedicati alla storia della Galleria e allo skyline cittadino.🔗 Leggi su Milanotoday.it

