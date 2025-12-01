Cina turisti italiani sperimentano la nuova passerella sospesa di Chongqing
CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Quando la turista italiana Raffaella Georgy Fidanza ha messo piede sull’E’ling Cliffside Walkway, recentemente inaugurata a Chongqing, si è fermata – non per scattare una foto, ma per guardare. “Per la prima volta, si riesce a decifrare davvero Chongqing”, ha affermato. “Non è una città piatta che si espande verso l’esterno come in Europa. Si alza, scende e si piega in ogni direzione”. La sua reazione spiega bene il motivo per cui la passerella sospesa, lunga 460 metri e inaugurata ufficialmente il 12 novembre, è diventata immediatamente una delle attrazioni più discusse della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
