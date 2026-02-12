Verona finanziamenti fantasma a nome di clienti ignari | scoperta frode da oltre 1,1 milioni in una concessionaria dell’Est veronese

La scoperta di una frode da oltre 1,1 milioni di euro scuote l’Est veronese. In una concessionaria, i clienti si sono trovati coinvolti in finanziamenti che non avevano mai richiesto. Solleciti di pagamento e richieste di mutui respinte sono arrivati all’improvviso, anche se i contratti risultavano mai firmati. La polizia sta indagando sui dettagli di questa truffa che mette in discussione la sicurezza delle pratiche bancarie e il rispetto della clientela.

Finanziamenti mai richiesti, solleciti di pagamento recapitati all'improvviso e richieste di mutui respinte perché risultavano "morosi" su contratti mai firmati. È lo scenario emerso da una complessa indagine della Guardia di Finanza di Verona, che ha portato alla scoperta di una presunta frode milionaria legata a una concessionaria dell'Est veronese. I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari reali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Verona e un provvedimento di perquisizione nei confronti del titolare della concessionaria, indagato per truffa e autoriciclaggio.

