Sorteggio gironi Mondiale 2026 | Italia con Canada Svizzera e Qatar se si qualifica
Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra non si affronterebbero fino alle semifinali in caso di successo dei rispettivi gruppi Oggi è il sorteggio day dei gironi del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. A Washington inizia a prendere forma il torneo che, per la prima volta, sarà a 48 squadre. SORTEGGIO LIVE GIRONI MONDIALE 2026 – Premere F5 per aggiornare la pagina GIRONE A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica (più vincente Danimarca-Macedonia del Nord- Repubblica Ceca-Irlanda) GIRONE B: Canada, Svizzera, Qatar (più vincente Italia-Irlanda del Nord-Galles-Bosnia) GIRONE C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti GIRONE D: Stati Uniti, Australia, Paraguay (più vincente Turchia-Romania-Slovacchia-Kosovo) GIRONE E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curacao GIRONE F: Olanda, Giappone, Tunisia (più vincente Ucraina-Svezia-Polonia-Albania) GIRONE G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda GIRONE H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde GIRONE I: Francia, Senegal, Norvegia (più vincente Bolivia-Suriname-Iraq) GIRONE J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania GIRONE K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan (più vincente Nuova Caledonia-Giamaica-Repubblica Democratica del Congo) GIRONE L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana Verranno utilizzate quattro urne, con ognuna di esse che conterrà i nomi di 12 Nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
