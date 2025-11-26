Mondiale Italia la Nazionale di Gattuso si prepara al sorteggio mondiale | le nuove sfide e i rischi legati al ranking FIFA
Inter News 24 Mondiale Italia, azzurri nel caos dopo la sconfitta con la Norvegia: la FIFA ha definito le fasce per il sorteggio del la coppa del mondo. La doccia fredda è arrivata puntuale, con la sconfitta contro la Norvegia che ha condizionato profondamente le possibilità dell’Italia di essere una delle favorite nel prossimo sorteggio del Mondiale. La Nazionale allenata da Rino Gattuso, che sperava di poter ottenere una posizione di vantaggio grazie al ranking, si ritrova ora a dover affrontare il rischio di un girone difficile. La FIFA, infatti, ha deciso che le squadre qualificate tramite i playoff, come l’Italia, saranno collocate in quarta fascia, insieme a nazionali come Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Internews24.com
