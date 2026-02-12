Verbania | Premio Volver celebrare le voci migranti nella letteratura italiana e l’eredità di Dal Masetto

Verbania ha inaugurato il Premio “Volver”, un riconoscimento dedicato alle voci migranti nella letteratura italiana. La città vuole così rendere omaggio a Dal Masetto e alla sua eredità, mettendo in luce le storie di chi arriva e si racconta attraverso le parole. La cerimonia ha attirato scrittori, autori e appassionati, tutti pronti a valorizzare le esperienze di chi ha scelto l’Italia come nuova casa.

Verbania celebra la memoria di Dal Masetto con il Premio "Volver" per le voci migranti della letteratura italiana. Verbania si prepara ad accogliere sabato 14 febbraio 2026 la cerimonia di premiazione del "Premio Volver – Antonio Dal Masetto", un riconoscimento letterario dedicato ad autori di madrelingua non italiana che scelgono l'italiano come lingua di espressione. L'evento, promosso dall'associazione culturale LetterAltura con il patrocinio del Comune di Verbania, si terrà presso la SOMS di Intra e celebra la figura dello scrittore italo-argentino scomparso nel 2015. Un ponte culturale tra Italia e Argentina.

