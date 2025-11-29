Un viaggio tra i migranti del Mediterraneo a teatro le voci delle ong in A Place of Safety

Cesenatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non sarà certo dalle nostre lacrime che passerà la loro liberazione”. Nicola Borghesi, co-autore insieme a Enrico Baraldi di “A place of safetyViaggio nel Mediterraneo centrale”, sul palco del Teatro Bonci fino a domenica, sceglie di parlare di migranti e salvataggio al pubblico facendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

viaggio migranti mediterraneo teatroUn viaggio tra i migranti del Mediterraneo - Approda al teatro Bonci da giovedì a domenica lo spettacolo ’A place of safety’ della compagnia Kepler- Segnala msn.com

A place of safety. Il Viaggio nel Mediterraneo di Kepler-452 - 452, visto al Teatro Storchi di Modena, a fare da perno è il tema vergognoso e angosciante dei migranti. Lo riporta klpteatro.it

Il duro viaggio, a cuore aperto, sulla nave ong - Chiamatelo “teatro civile”, “teatro documentario”, ciò che conta sono i pensieri e il cuore aperto che lascia. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Migranti Mediterraneo Teatro