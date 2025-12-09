Peppe Millanta riceve il premio di letteratura per ragazzi Laura Orvieto
Peppe Millanta riceverà il prestigioso premio di letteratura per ragazzi Laura Orvieto per la sezione 12-15 anni per la sua opera Il Pescatore di stelle, illustrata da Lavinia Fagiuoli (Rizzoli 2025).Il premio, fondato a Firenze nel 1953 per onorare la memoria di Laura Orvieto, celebra Millanta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
UNA MATTINATA DI STORIE, SOGNI E STELLE: LO SCRITTORE PEPPE MILLANTA AL - PASCAL-COMI - DI TERAMO https://cavalierenews.it/territorio/32529/una-mattinata-di-storie,-sogni-e-stelle-lo-scrittore-peppe-millanta-al-pascal-comi-di-teramo.html - facebook.com Vai su Facebook
Pescara: Peppe Millanta vince il Premio Orvieto per la Letteratura per Ragazzi - Peppe Millanta, noto scrittore abruzzese, è stato insignito del prestigioso Premio Orvieto di Firenze per la ‘Letteratura per Ragazzi’. Lo riporta abruzzonews24.com
