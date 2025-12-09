Peppe Millanta riceve il premio di letteratura per ragazzi Laura Orvieto

Peppe Millanta riceverà il prestigioso premio di letteratura per ragazzi Laura Orvieto per la sezione 12-15 anni per la sua opera Il Pescatore di stelle, illustrata da Lavinia Fagiuoli (Rizzoli 2025).Il premio, fondato a Firenze nel 1953 per onorare la memoria di Laura Orvieto, celebra Millanta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

