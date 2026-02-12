Veneto | Un Unimog U427 per la Protezione Civile più sicurezza e rapidità negli interventi nelle emergenze

La Protezione Civile del Veneto ha ricevuto un nuovo Unimog U427. Il mezzo, più robusto e rapido, punta a migliorare gli interventi di emergenza sul territorio. Ora, con questo veicolo, i soccorritori potranno muoversi più facilmente anche in zone difficili o a rischio. L’obiettivo è rispondere più prontamente alle chiamate di aiuto e garantire un intervento efficace in ogni situazione.

Un Nuovo Mezzo per la Protezione Civile: L'Unimog U427 Potenzia la Capacità di Intervento del Veneto. La Protezione Civile del Veneto ha ricevuto un nuovo veicolo specializzato, un Unimog U427, destinato a rafforzare la risposta alle emergenze e a migliorare l'accesso a territori complessi. La consegna è avvenuta ieri, 12 febbraio 2026, presso la sede operativa di Bonisiolo a Mogliano Veneto, segnando un investimento significativo nella sicurezza regionale. Il veicolo, fornito da Daimler Truck Italia e dalla concessionaria Carraro Special Trucks, si distingue per la sua versatilità e capacità di operare in condizioni ambientali difficili.

