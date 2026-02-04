Un anno di interventi strategici | il ruolo fondamentale della Protezione civile in emergenze nazionali

Il 4 febbraio 2026, alle 21, nella sala del Comune di Recanati, si è concluso un anno di interventi della Protezione civile. Un anno in cui i volontari e le forze dell’ordine hanno risposto a emergenze e situazioni critiche, lavorando senza sosta dietro le quinte. La presenza di queste squadre si è fatta sentire in molte occasioni, anche se raramente sono apparse sui giornali. Ora, con questa cerimonia, si riconosce ufficialmente il loro impegno quotidiano.

Il 4 febbraio 2026, alle 21 in punto, nella Sala Giunta del Palazzo comunale di Recanati, si è chiuso un anno di servizio silenzioso ma fondamentale. Non c’era una grande cerimonia, né un palcoscenico, solo un’atmosfera densa di impegno, di stanchezza riconosciuta e di orgoglio contenuto. Il Gruppo comunale di Protezione Civile ha presentato il bilancio del 2025, un anno che non è passato inosservato per chi ha seguito le emergenze nazionali, le alluvioni, i venti che hanno spazzato l’Italia centrale, le nevi impreviste che hanno bloccato le strade tra le Marche e l’Umbria. Ma a Recanati, la storia non si è limitata a reagire: si è preparata, ha anticipato, ha formato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

