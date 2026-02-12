A meno di un mese dall’inaugurazione, la velostazione di piazza IX Novembre si trova già imbrattata. I vandali hanno lasciato scritte sui muri e rovinato alcune biciclette, rendendo evidente che il problema dei vandalismi non si ferma nemmeno dopo pochi giorni dall’apertura. La situazione preoccupa i residenti e le autorità, che ora valutano come intervenire per proteggere meglio l’area.

A meno di un mese dalla sua inaugurazione, la velostazione di piazza IX Novembre 1989 è già stata presa di mira dai vandali. La struttura, pensata come punto di riferimento per la mobilità sostenibile e a servizio dei cittadini che quotidianamente utilizzano la bicicletta, è stata deturpata con graffiti e scritte, mentre le vetrine risultano imbrattate e in parte danneggiate. Secondo le prime ricostruzioni, il raid vandalico sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, in un arco di tempo ancora da precisare. Al momento non si esclude che possano esserci più responsabili, anche se saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona a fornire elementi utili per risalire agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Velostazione già imbrattata. È stata inaugurata un mese fa

A metà dicembre, nel quartiere Sanità di Martina Franca, è stata inaugurata una nuova piazza.

