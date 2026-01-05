L ’anno nuovo porta una verità difficile per Evangeline Lilly. La star canadese ha rivelato di aver subito danni cerebrali permanenti. La notizia arriva mesi dopo un brutto incidente avvenuto alle Hawaii. In quell’occasione, l’attrice di Lost e dell’Universo Marvel era svenuta colpendo violentemente un masso con il viso. Ora, i nuovi esami clinici hanno confermato i timori peggiori per la salute della diva. Evangeline Lilly addio capelli lunghi. guarda le foto Evangeline Lilly, l’incidente e il trauma cranico. Nel video postato su Instagram, Evangeline Lilly ha parlato con estrema onestà dei postumi del trauma: «Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico», ha annunciato la star quarantaseienne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice di "Lost" è stata vittima di un incidente alle Hawaii qualche mese fa. E il verdetto dei medici è sconfortante

