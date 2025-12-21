Campionati Italiani Master Indoor brillano i sambenedettesi della Pool Nuoto

I Campionati Italiani Master Indoor si sono svolti al Palazzo del Nuoto di Torino, offrendo un'importante occasione di confronto tra nuotatori di tutta Italia. La Pool Nuoto di San Benedetto del Tronto ha partecipato con impegno e determinazione, dimostrando compattezza e ottime capacità tecniche. La trasferta piemontese si conclude con risultati positivi, confermando l’affidabilità e il valore della società.

La Pool Nuoto torna da Torino con un bottino che racconta una trasferta da incorniciare. Ai Campionati Italiani Master Indoor, ospitati al Palazzo del Nuoto del capoluogo piemontese, la società sambenedettese ha confermato compattezza di gruppo e qualità tecnica. A guidare la spedizione è stata, come spesso accade, Valeria Damiani. La coach-atleta ha dominato la categoria M45 nel delfino, centrando due vittorie pesantissime sia nei 50 (31"5) sia nei 100 metri (1'09"4). Una doppietta che vale oro, ma anche un segnale forte per tutto il team che Damiani segue quotidianamente insieme ad Andrea Benedetti.

