Nuoto master i palermitani tra i super favoriti ai Campionati Italiani
Prenderanno il via sabato pomeriggio 6 dicembre, fino a lunedì 8 dicembre, al Palazzo del Nuoto di Torino, i Campionati italiani di nuoto master Unipol indoor. Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e di Piemonte Sport, la manifestazione vedrà al via quasi tremila atleti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sono ufficialmente online i risultati e la classifica del Campionato Nazionale Nuoto Master! Scopri tutti i risultati nella sezione dedicata al Nuoto Master del sito Uisp: https://www.uisp.it/nuoto/pagina/campionato-nazionale-invernale-nuoto-master-uisp-20 - facebook.com Vai su Facebook
I Master del nuoto tornano da Bologna con trenta medaglie, 18 d’oro - Ha preso il via con il botto domenica scorsa la stagione delle nuotatrici e dei nuotatori Master con la partecipazione al 22° Trofeo De Akker in programma alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bolog ... ravennawebtv.it scrive