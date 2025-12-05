Nuoto master i palermitani tra i super favoriti ai Campionati Italiani

🔊 Ascolta la notizia

Prenderanno il via sabato pomeriggio 6 dicembre, fino a lunedì 8 dicembre, al Palazzo del Nuoto di Torino, i Campionati italiani di nuoto master Unipol indoor. Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e di Piemonte Sport, la manifestazione vedrà al via quasi tremila atleti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

