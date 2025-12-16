Omaggio al canto lirico con la freschezza degli Under 30 | il Teatro Verdi presenta il concerto di Capodanno

Il Teatro Verdi di Pisa apre il nuovo anno con un concerto di Capodanno dedicato al canto lirico, interpretato da giovani talenti Under 30. Un viaggio musicale tra le arie più celebri del belcanto italiano e internazionale, che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico, rinnovando una tradizione ormai consolidata e portando freschezza e energia nell’inizio del 2026.

Con una cavalcata musicale attraverso alcune delle più esuberanti ed eseguite arie d'opera del belcanto italiano e non solo, il Teatro Verdi accompagna il pubblico e la città di Pisa nel 2026 con un concerto di Capodanno che, rispetto alle 33 edizioni passate, porta sul palco interessanti.

