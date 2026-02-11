Vannacci di Futuro Nazionale ha deciso di votare sì alla fiducia, anche se si oppone al decreto sull’Armi all’Ucraina. Ha spiegato che il voto non riguarda il merito del provvedimento, ma serve a definire un perimetro politico più ampio. Il suo partito vuole mantenere una posizione chiara e collocarsi nel modo più coerente nel quadro politico. La scelta di Vannacci ha suscitato reazioni diverse tra gli altri partiti e gli osservatori.

« Futuro Nazionale vota a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare». Lo ha scritto su Facebook Roberto Vannacci, riferendosi al voto previsto alla Camera sul decreto legge Ucraina, su cui l’esecutivo ha deciso di porre la fiducia. I deputati di Furuto Nazionale chiamati a votare sono i due ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso e l’ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Armi all’Ucraina, Vannacci vota sì alla fiducia e no al decreto

Oggi alla Camera si discute e si vota il decreto Ucraina.

Alla Camera dei deputati si svolge in queste ore il voto sulla fiducia al governo sul dl Ucraina.

Armi all'Ucraina, oggi la fiducia sul decreto: occhi puntati su Vannacci, tensioni con la LegaIl governo pone la fiducia sul decreto Ucraina, una mossa attesa ma non per questo meno dirompente nell'Aula della Camera. La decisione si ricollega direttamente alla scissione dei ... ilmattino.it

Nuovo invio di armi all'Ucraina, Ilaria Salis: Votiamo come Vannacci? Noi pacifisti, lui ha convergenze ideologiche con PutinIlaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra): Oggi voteremo sul prestito all'Ucraina, una parte è dedicata all'assistenza macrofinanziaria e un'altra parte è invece vincolata all'utilizzo di questi soldi ... la7.it

Armi all’Ucraina, oggi il voto alla Camera: c’è l’incognita del Generale. @lucadecarolis x.com

Ora lo scambio di armi tra Ucraina ed Europa farà anche il giro inverso. Dopo quattro anni di aiuti e flussi unidirezionali - munizioni, droni, sistemi di difesa e addestramento - Kiev si prepara a diventare fornitrice diretta del mercato europeo. Lo farà aprendo un - facebook.com facebook