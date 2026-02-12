Vannacci più che un soldato un cabarettista

Vannacci, ufficiale dell’esercito, ha fatto parlare di sé non tanto per le sue funzioni militari, ma per le sue dichiarazioni che sembrano più quelle di un comico. Le sue uscite sui social e in pubblico hanno attirato l’attenzione, lasciando molti a chiedersi se sia più un soldato o un cabarettista. Nel frattempo, il governo Meloni si avvicina a un altro record: diventerà il più longevo della storia repubblicana, superando facilmente i 1.412 giorni del governo Berlusconi II, previsto di

Il governo Meloni è avviato a diventare il più longevo della storia repubblicana, con una scadenza naturale della legislatura (nel 2027) il record dell’esecutivo Berlusconi II (1412 giorni) sarebbe ampiamente superato. Questo elemento di stabilità spiazza la sinistra che nel tentativo di logorare l’esecutivo non ha mai trovato una linea altrettanto solida nel fare opposizione. Tutti gli argomenti usati finora hanno fatto flop perché falsi in partenza (fascismo, tracollo finanziario, isolamento in Europa, contagio del trumpismo), l’esito di questi assalti a vuoto è che l’opposizione insegue il “caso del giorno” senza cavarne un ragno dal buco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Stefano Bandecchi ha deciso di allontanarsi da Roberto Vannacci.

Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia di voler correre alle prossime Politiche con il nuovo movimento Futuro Nazionale.

VANNACCI DURISSIMO AL PARLAMENTO EUROPEO: MAI UN SOLDATO ITALIANO IN UCRAINA

Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla LegaLa permanenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci nella Lega era diventata insostenibile da un po’. Per certi versi, anzi, lo era stata fin da subito. Le sue divergenze coi dirigenti storici del pa ... ilpost.it

L’«effetto Vannacci» nel centrodestra: i primi veleni tra deputati, le mosse dei «futuristi» (che già agitano il Transatlantico)Questo è Rossano Sasso, 50 anni, bel portamento, eloquio sicuro: per anni è stato l’anonimo capetto della Lega in Puglia, ma adesso ha il cipiglio del capogruppo o, meglio, del Federale di Vannacci, ... roma.corriere.it

“Lui è un generale, io un semplice soldato”, Stefano Bandecchi prende le distanze da Roberto Vannacci - facebook.com facebook