Bandecchi si distacca da Vannacci | Io sono un soldato non un generale

Stefano Bandecchi ha deciso di allontanarsi da Roberto Vannacci. In un’intervista, il sindaco di Terni ha detto chiaramente: “Io sono un soldato, non un generale”. La sua presa di distanza arriva dopo alcune dichiarazioni del generale, che hanno suscitato molte discussioni. Bandecchi ha spiegato di preferire mantenere una posizione più moderata e di non voler essere associato a certe uscite. Ora si concentra sul suo ruolo di amministratore e su come gestire il suo partito senza essere coinvolto in polemiche troppo accese.

**Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare, prende le distanze netti da Roberto Vannacci.** Il presidente della Provincia di Terni, ex parà della Folgore, ha espresso il proprio impegno con un linguaggio forte, per sottolineare la propria differenza con il leader del nuovo partito di estrema destra Futuro nazionale. Secondo Bandecchi, Vannacci è «un generale», mentre lui è «un semplice soldato». È un'immagine che evoca il rapporto tra il mondo della politica e la struttura delle forze armate, una metafora per descrivere la distanza tra due visioni diverse. La dichiarazione è stata fatta in una settimana in cui Terni è in attesa di una nuova fase del movimento politico alternativo, con l'obiettivo di ottenere il consenso e l'ingresso in Parlamento.

