Addio di Vannacci alla Lega Salvini | Un soldato non abbandona mai il proprio posto

Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia di voler correre alle prossime Politiche con il nuovo movimento Futuro Nazionale. La sua scelta ha sorpreso molti e ha già fatto discutere sui social. Matteo Salvini, invece, si dice deluso e amareggiato, ma assicura di non essere arrabbiato. Il leader leghista ha commentato che un soldato non abbandona mai il proprio posto, lasciando intendere che ci saranno conseguenze interne. La separazione tra i due sembra ormai definitiva, e si attende di capire come reagirà il partito.

Dopo l' addio alla Lega di Roberto Vannacci, che forse alle prossime Politiche scenderà in campo con il neo-movimento Futuro Nazionale ( ecco chi potrebbe aderire ), e il messaggio di addio a via Bellerio affidato dall'ex generale ai social, è arrivato anche quello di Matteo Salvini, che si è detto «deluso e amareggiato», ma non «arrabbiato». Matteo Salvini e Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Salvini: «Far parte di un partito non significa solo ricevere». «La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti.

