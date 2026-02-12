In aula, i deputati di Vannacci sono stati umiliati dai colleghi leghisti. Mentre il centrodestra si schiera compatto a sostegno del governo, i “vannacciani” votano sì alla fiducia ma si tirano indietro sul decreto Ucraina. Un gesto che ha sorpreso molti e ha acceso polemiche nel Parlamento.

Il centrodestra fa quadrato attorno ai cosiddetti “ vannacciani ” che, con fine spirito democristiano, votano la fiducia al governo, ma si sfilano sul decreto Ucraina. Un distinguo politico, non una frattura. A sinistra invece il solito caos creativo: il Pd nega la fiducia, ma vota sì alle armi, in compagnia di Azione, Italia Viva e +Europa. Movimento 5 Stelle e Avs, invece, dicono no al decreto. Campo largo? Più che altro un campo minato. Due le immagini della giornata. La prima: i leghisti che fanno il grande sgarbo e abbandonano l’aula mentre parla il vannacciano Ziello. La seconda: il non voto sull’ordine del giorno Pd firmato da Laura Boldrini, Paolo Ciani, Arturo Scotto e Nico Stumpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci, i suoi deputati umiliati in aula: il clamoroso gesto dei leghisti

Susanna Ceccardi attacca duramente il generale Roberto Vannacci, definendolo "non un uomo d'onore".

Argomenti discussi: Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; L'effetto Vannacci nel centrodestra: i primi veleni tra deputati, le mosse dei futuristi (che già agitano il Transatlantico); Un sì (al governo) e un no: perché i deputati di Vannacci hanno esordito col trucco; Vannacci e i suoi seguaci: chi va, chi resta e chi aspetta.

