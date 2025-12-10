Piacentini paperone dell’Aula I redditi più bassi sono dei leghisti

Simone Piacentini, assessore all’Urbanistica e al Bilancio del Comune di Lodi, si distingue per essere il più “ricco” tra i consiglieri comunali, con un reddito dichiarato di 360 euro nel 2024. Al contrario, i redditi più bassi appartengono a membri della Lega, evidenziando una variazione significativa all’interno dell’Aula.

Il più "ricco" del Consiglio comunale di Lodi è Simone Piacentini, ingegnere informatico e assessore all'Urbanistica e al Bilancio della Giunta Furegato che nella dichiarazione 2025, riferita ai redditi del 2024, aveva registrato 360.414 euro. Alle sue spalle un altro componente dell'Esecutivo, l'assessora alle Pari Opportunità Manuela Minojetti e avvocato (104.347 euro), e il capogruppo di Lodi al Centro Maurizio Bonfanti, che ha dichiarato 101.612 euro. Superano quota 90mila euro anche l'assessore all'Ambiente Stefano Caserini (91.500 euro) seguito a distanza ravvicinata dal sindaco Andrea Furegato, con 93.