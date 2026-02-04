Ceccardi disintegra Vannacci | Non è un uomo d' onore La rivolta brutale dei leghisti

Susanna Ceccardi attacca duramente il generale Roberto Vannacci, definendolo “non un uomo d'onore”. La sua presa di posizione arriva nel pieno della discussione sullo strappo tra la Lega e il militare, sollevando polemiche all’interno del partito. Durante la trasmissione di La7, il conduttore David Parenzo ha chiesto all’eurodeputata cosa ne pensi dell’addio di Vannacci, e lei non ha esitato a commentare con durezza, insinuando che il suo abbandono potrebbe rappresentare una “liberazione”

Si discute dello strappo tra la Lega e il generale Roberto Vannacci a L'Aria che Tira. David Parenzo, conduttore del programma di La7, nel corso della puntata del 4 febbraio interroga l'eurodeputata del Carroccio, Susanna Ceccardi sull'addio del generale al partito, chiedendo se rappresenti un problema o addirittura una “liberazione, come un 25 aprile”. Ceccardi respinge l'idea di un clima di panico nella destra e rivendica la solidità della Lega: “Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo, si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa mattina, i leghisti hanno commentato con varie reazioni l’addio di Vannacci.

La richiesta di cacciare Roberto Vannacci dal partito si intensifica.

