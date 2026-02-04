Ceccardi disintegra Vannacci | Non è un uomo d' onore La rivolta brutale dei leghisti
Susanna Ceccardi attacca duramente il generale Roberto Vannacci, definendolo “non un uomo d'onore”. La sua presa di posizione arriva nel pieno della discussione sullo strappo tra la Lega e il militare, sollevando polemiche all’interno del partito. Durante la trasmissione di La7, il conduttore David Parenzo ha chiesto all’eurodeputata cosa ne pensi dell’addio di Vannacci, e lei non ha esitato a commentare con durezza, insinuando che il suo abbandono potrebbe rappresentare una “liberazione”
Si discute dello strappo tra la Lega e il generale Roberto Vannacci a L'Aria che Tira. David Parenzo, conduttore del programma di La7, nel corso della puntata del 4 febbraio interroga l'eurodeputata del Carroccio, Susanna Ceccardi sull'addio del generale al partito, chiedendo se rappresenti un problema o addirittura una “liberazione, come un 25 aprile”. Ceccardi respinge l'idea di un clima di panico nella destra e rivendica la solidità della Lega: “Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo, si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Vannacci Lega
"Dolore personale", "Ne sorrido", "Spero non sia vero". Le reazioni (varie) dei leghisti all'addio di Vannacci
Questa mattina, i leghisti hanno commentato con varie reazioni l’addio di Vannacci.
Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generale
La richiesta di cacciare Roberto Vannacci dal partito si intensifica.
Ultime notizie su Vannacci Lega
Ceccardi contro Vannacci: Non si dimetterà da eurodeputato perché non è un uomo d'onoreLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it
Simoni abbandona la Lega in Toscana per Vannacci: «Non tradisco nessuno, senza di noi il Carroccio era un ectoplasma. E ci hanno boicottati»È il più fedele soldato dell’ex generale Vannacci in Toscana. Lo seguirà, ammainando per la prima volta la bandiera del Carroccio nel Consiglio regionale: «Ceccardi? Una miracolata» ... corrierefiorentino.corriere.it
"Ti dico io su cosa dovevi indagare" Roberto Vannacci disintegra per l'ennesima volta il compagno Ranucci dopo il solito scoop farlocco trasmes...https://t.ly/lwEXy - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.