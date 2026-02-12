Valle Galeria richiesta nuova indagine epidemiologica sulla salute dei residenti

Un gruppo di residenti nella Valle Galeria chiede di avviare una nuova indagine epidemiologica sulla salute della zona. La richiesta nasce dalla preoccupazione per possibili rischi sanitari e mira a fare chiarezza sulla situazione attuale. Le autorità sono state invitate a intervenire e a verificare le condizioni di salute dei cittadini.

Un'indagine epidemiologica per verificare la situazione sanitaria della popolazione residente nella Valle Galeria. Lì, dove studi precedenti condotti sul territorio hanno evidenziato un'associazione tra mortalità e ricoveri e l'esposizione all'idrogeno solforato.È la richiesta che arriva dal.

