Mili allarme ambiente | il Circolo Pd chiede un osservatorio sulla salute dei residenti

Messinatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo del Partito Democratico della Prima Municipalità evidenzia le criticità ambientali nella vallata di Mili, un’area già vulnerabile. Con l’annuncio di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, cresce l’attenzione sulla salute dei residenti, portando alla richiesta di un osservatorio dedicato alla tutela ambientale e alla sicurezza della comunità.

Il Circolo del Partito Democratico della Prima Municipalità riporta al centro del dibattito pubblico la situazione ambientale della vallata di Mili, un’area già gravata da criticità storiche e oggi ulteriormente preoccupata dal progetto di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti previsto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

