Mili allarme ambiente | il Circolo Pd chiede un osservatorio sulla salute dei residenti
Il Circolo del Partito Democratico della Prima Municipalità evidenzia le criticità ambientali nella vallata di Mili, un’area già vulnerabile. Con l’annuncio di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti, cresce l’attenzione sulla salute dei residenti, portando alla richiesta di un osservatorio dedicato alla tutela ambientale e alla sicurezza della comunità.
Il Circolo del Partito Democratico della Prima Municipalità riporta al centro del dibattito pubblico la situazione ambientale della vallata di Mili, un’area già gravata da criticità storiche e oggi ulteriormente preoccupata dal progetto di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti previsto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sono pochi su 461 mila quelli censiti La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche lancia un nuovo allarme sulla presenza di personale straniero non adeguatamente tracciato all’interno del sistema sanitario. Barbara Mangiacavalli, - facebook.com Vai su Facebook
Allarme malati di reumatismi: solo 20 medici per 800 mila vittime. In Piemonte colpito 1 su 5 lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X