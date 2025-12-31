Lutto a Fesca la richiesta dei residenti | Non sparate i botti per Capodanno

A Fesca, i residenti chiedono di evitare i fuochi d’artificio durante la notte di Capodanno, in segno di rispetto per quattro famiglie che stanno vivendo un lutto. La richiesta mira a ridurre il rumore e l’impatto emotivo, dimostrando vicinanza e sensibilità nei confronti di chi sta affrontando un momento di dolore. Un gesto di solidarietà che invita alla riflessione e alla sobrietà durante le festività.

