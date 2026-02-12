Santuario di Zeus al via i nuovi scavi tra ricerca archeologica e ricostruzione virtuale

Questa settimana sono iniziati i nuovi scavi al santuario di Zeus Olympios, vicino Agrigento. L’Università di Palermo guida le ricerche, che combinano lavoro sul campo e ricostruzioni virtuali. Gli archeologi scavano tra antiche strutture e frammenti di storia, cercando di capire meglio il passato di questo sito. I lavori si concentrano anche sulla documentazione digitale, per conservare le scoperte e condividere i risultati con il pubblico.

Indagini di Università di Palermo e Parco della Valle dei Templi per chiarire struttura e funzioni dell’area sacra. I risultati confluiranno in un modello digitale fruibile dai visitatori Il progetto, affidato alla codirezione scientifica delle professoresse Chiara Portale e Monica De Cesare per Unipa e della dottoressa Maria Serena Rizzo per il Parco, coinvolge quindici studenti della Scuola di specializzazione in Beni archeologici e del corso di laurea magistrale in Archeologia, affiancati da tre dottorandi in Patrimonio culturale. Obiettivo principale delle attività è approfondire la conoscenza dell’organizzazione interna del santuario e del suo rapporto con l’impianto urbano circostante.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Zeus Olympios Scavi abusivi e tombe romane a rischio: sequestrata area archeologica La Procura di Benevento ha sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. La ricerca archeologica. Convegno con l’università L’11 e 12 dicembre, Cortona ospiterà la nuova edizione di Archeologie, un convegno internazionale promosso dalla University of Alberta School e dal Comune. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Zeus Olympios Argomenti discussi: A Ratisbona si passa dal cantiere alla storia: scoperto il santuario più antico di tutta la Baviera; Olimpiadi Milano Cortina 2026: lo sport come incontro tra i popoli; Alla tregua olimpica non ci crede nessuno. Milano è blindata tra hacker, Ice e manifestazioni Pro Pal. Ci aspettano dei Giochi sotto assedio?. Santuario di Zeus, via alla nuova campagna di scavi condotta da Parco e UnipaLe attività di rilievo consentiranno di realizzare una ricostruzione virtuale complessiva del paesaggio antico ... grandangoloagrigento.it ALLEVAMENTO BOXER DEL TEMPIO DI ZEUS Psiche Del Tempio di Zeus - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.