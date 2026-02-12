Valettini svela le carte del mandato | Puntiamo a una ’Provincia smart’

Il presidente Valettini ha annunciato le sue intenzioni per il prossimo mandato della Provincia, che va dal 2025 al 2029. In un incontro pubblico, ha spiegato che l’obiettivo principale sarà rafforzare il ruolo dell’ente come coordinatore dei Comuni, puntando a una “Provincia Smart”. L’idea è di mettere in campo una sussidiarietà attiva, che dia una spinta concreta al rilancio dell’area vasta e crei valore pubblico per i cittadini.

"Il mandato del quadriennio 2025-2029 sarà caratterizzato da una sussidiarietà attiva per offrire una spinta decisiva al rilancio della Provincia consolidando il ruolo di coordinamento territoriale per i Comuni, puntando alla creazione di valore pubblico: un ente di area vasta verso la ‘ Provincia Smart ’." Lo ha detto il presidente Roberto Valettini, presentando le linee di mandato nel corso dell’ultima seduta del consiglio provinciale. "Sul versante istituzionale – ha aggiunto il presidente – è in atto un percorso legislativo volto a restituire alle Province la dignità di ente di Area Vasta di primo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valettini svela le carte del mandato: "Puntiamo a una ’Provincia smart’" Approfondimenti su Valettini Mandato Provincia, le elezioni spaccano il Pd. Valettini in campo contro Giannetti Massa-Carrara, Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia Roberto Valettini è stato ufficialmente nominato presidente della Provincia di Massa-Carrara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Valettini Mandato Argomenti discussi: Valettini svela le carte del mandato: Puntiamo a una ’Provincia smart’. Valettini svela le carte del mandato: Puntiamo a una 'Provincia smart'Il presidente: Patto di coesione tra costa e Lunigiana, garantendo pari dignità infrastrutturale e di servizi ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.