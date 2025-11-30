Provincia le elezioni spaccano il Pd Valettini in campo contro Giannetti

Il dado è tratto. Il Pd sceglie il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti per la candidatura a presidente della Provincia, e il sindaco di Aulla Roberto Valettini non si tira indietro. Sarà anche lui candidato. Contro. Ma con il supporto di tutto il suo gruppo consiliare “civico”, che comprende lo stesso Pd, e di tutto il centrodestra. Mentre il Partito Democratico sulla decisione, maturata l’altra sera, ufficialmente tace, a parlare ci pensa il centrodestra compatto. La vittoria nella battaglia fatta di confronti, scontri, incontri e tensioni, che in questi giorni hanno movimentato la politica apuana, la firmano il coordinatore di Fratelli d’Italia Marco Guidi, i segretari provinciali della Lega Andrea Tosi e di Forza Italia Gianenrico Spediacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

