Massa-Carrara Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia

Roberto Valettini è stato ufficialmente nominato presidente della Provincia di Massa-Carrara. La nomina è stata comunicata oggi, 20 dicembre 2025, e rappresenta un passaggio importante per l'amministrazione locale. La sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per guidare le politiche e lo sviluppo del territorio. Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia di Massa-Carrara.

Massa-Carrara, 20 dicembre 2025 – Roberto Valettini è il nuovo presidente della Provincia di Massa-Carrara. Il sindaco di Aulla, candidato per la coalizione di centrodestra, ha superato il candidato del centrosinistra Gianluigi Giannetti sindaco di Fivizzano. Roberto Valettini succede al presidente uscente Gianni Lorenzetti del Pd, diventato da poche settimane consigliere regionale. Valettini era stato espulso recentemente dal Pd proprio per poter portare avanti la sua candidatura alla Provincia con il sostegno del centrodestra. Valettini ha vinto con 49.763 voti contro i 47.947 di Giannetti.

