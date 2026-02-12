Valditara | Gratteri indichi le scuole che fanno propaganda per il Sì al Referendum

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, si rivolge direttamente a Nicola Gratteri, chiedendogli di indicare le scuole statali in Calabria che, secondo lui, fanno propaganda per il Sì al Referendum. La richiesta arriva dopo le dichiarazioni del procuratore, che aveva sollevato dubbi su alcune scuole che potrebbero essere influenzate da posizioni politiche. Valditara insiste sulla necessità di mantenere un’educazione che favorisca lo spirito critico, e chiede trasparenza sulle eventuali infiltrazioni di propaganda nelle scuole pubbliche.

Il ministro dell’Istruzione chiede al magistrato di segnalare eventuali istituti calabresi dove si sarebbe fatta campagna referendaria in aula: “Se ci sono stati interventi impropri, interverremo secondo la legge” “Dal momento che, come riconosce anche il dr. Nicola Gratteri, sono molto attento a una formazione dei giovani che educhi allo spirito critico, gli chiedo di indicarmi le scuole statali calabresi dove si sarebbe tenuta una propaganda a favore del Sì al Referendum. Se questi interventi impropri fossero realmente avvenuti, è per me importante conoscere le scuole coinvolte per poter intervenire nelle modalità previste dalla legge”, ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Foglio e all'AdnKronos. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Valditara Gratteri

Un progetto nelle scuole superiori, promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro e il Ministero dell'Istruzione, ha suscitato polemiche.

Il ministro Valditara ribadisce l'importanza di garantire l'autonomia delle scuole e la neutralità degli spazi educativi, commentando l'eventuale presenza di ispettori nelle strutture che hanno ospitato Albanese.

UNO SCHIFO INAUDITO Par condicio nei dibattiti, circolare di Valditara alle scuole: No all'indottrinamento' L'ultimo caso è stato quello del convegno su Gaza al liceo romano Righi, al quale doveva prendere parte un esponente della global Flotilla, cancellato - facebook.com facebook