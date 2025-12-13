Valditara | Ispettori nelle scuole che hanno ospitato Albanese? In aula non si fa propaganda politica

Il ministro Valditara ribadisce l'importanza di garantire l'autonomia delle scuole e la neutralità degli spazi educativi, commentando l'eventuale presenza di ispettori nelle strutture che hanno ospitato Albanese. In un contesto di attenzione sulla funzione educativa, sottolinea che le scuole devono rimanere ambienti di crescita e formazione, lontani da qualsiasi forma di propaganda politica.

“Le scuole non sono e non dovranno mai essere luoghi di indottrinamento, non devono e non dovranno mai essere luoghi di propaganda politica. Le scuole devono abituare lo studente allo spirito critico, al confronto plurale, alla crescita nel pluralismo: questa è la scuola democratica. La scuola delle dittature, la scuola totalitaria è quella che ti impone una visione senza nessun dibattito, senza nessun confronto”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dal palco di Atreju. “Io temo che anche a leggere alcune reazioni di ieri, di qualche esponente dell’opposizione, ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti della opposizione, perché quando mi si contesta il fatto che io voglia fare chiarezza se effettivamente Francesca Albanese, durante più lezioni curriculari, cioè obbligatorie, abbia veramente detto che questo governo è costituito da fascisti, complice di genocidio, e abbia veramente incitato a occupare le scuole, beh – continua – se mi si contesta la necessità di fare chiarezza su un punto dirimente per quanto riguarda la correttezza della formazione dei nostri giovani, vuol dire che non si ha maturità democratica. Ilfattoquotidiano.it

