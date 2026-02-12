Valditara | Gratteri dica in quali scuole si sarebbe fatta propaganda per il Sì

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto a Nicola Gratteri di indicare le scuole dove si sarebbe fatta propaganda per il Sì sul referendum. La richiesta arriva dopo le parole del procuratore di Napoli, che aveva detto che voteranno per il No le persone perbene, scatenando un acceso dibattito sul tema.

Si infiamma il dibattito sul referendum per la separazione delle carriere. Una frase del procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha suscitato grande clamore ("Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente"). Poi Gratteri è corso ai ripari precisando: "I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti a centri di potere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, si rivolge direttamente a Nicola Gratteri, chiedendogli di indicare le scuole statali in Calabria che, secondo lui, fanno propaganda per il Sì al Referendum.

Il ministro Valditara ribadisce l'importanza di garantire l'autonomia delle scuole e la neutralità degli spazi educativi, commentando l'eventuale presenza di ispettori nelle strutture che hanno ospitato Albanese.

