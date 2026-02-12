Gli imprenditori di via Privata Enel a Valdilocchi segnalano da anni allagamenti frequenti. La strada si allaga spesso, creando problemi al transito e alle attività quotidiane. Ultimamente, il terreno sotto i piloni del viadotto sta cedendo, e ci sono crepe sui capannoni. La situazione diventa sempre più preoccupante, e nessuno sembra aver ancora trovato una soluzione efficace.

Gli imprenditori di via Privata Enel, nell’area Valdilocchi sotto la rampa del viadotto di collegamento con Lerici, segnalano da anni continui allagamenti della strada, che intralciano non solo il transito ma anche la normale vita lavorativa. Tra loro, Ovidio Biagetti titolare della ditta Manutenzione Specializzata, portavoce del comitato formato dai proprietari delle quindici aziende dell’area. "Dal 2008 – spiega Biagetti – abbiamo iniziato a protestare per l’allagamento che si forma davanti al nostro capannone ogni volta che piove. Alcuni si sono attrezzati sistemando alcune tavole per non far entrare acqua all’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdilocchi sott’acqua: "Il terreno sta cedendo sotto il peso dei piloni". Crepe sui capannoni

Approfondimenti su Valdilocchi Sottacqua

Gaza si trova ancora una volta sotto acqua, con il campo profughi di Deir el-Balah allagato a causa delle recenti piogge.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Valdilocchi Sottacqua

Argomenti discussi: Valdilocchi sott’acqua: Il terreno sta cedendo sotto il peso dei piloni. Crepe sui capannoni.

Basta, non ce la facciamo più. Elba, il grido di Portoferraio sott’acqua, 3 alluvioni in un annoPortoferraio (Livorno), 9 settembre 2025 – Per la terza volta sott’acqua in un anno. E siamo solo nella prima parte di settembre, con davanti un intero autunno. Il grido di dolore di Portoferraio è ... lanazione.it

Il coccodrillo è spuntato all’improvviso, l’ha azzannato e trascinato via sott’acqua: 14enne ricoverato in gravi condizioniUn ragazzo di 14 anni è stato trascinato sott’acqua da un coccodrillo mentre pescava sulla spiaggia di Myall Beach, nel nord del Queensland. È quanto riferiscono i media locali dopo l’incidente ... ilfattoquotidiano.it

Piove Non lasciarti scoraggiare. Da Hyundai F.lli Nani La Spezia siamo aperti sabato e domenica, con offerte irripetibili solo per questo weekend. Test drive sotto la pioggia È proprio lì che apprezzi davvero tutta la qualità Hyundai: sicurezza, comfort e te - facebook.com facebook