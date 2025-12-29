Gaza si trova ancora una volta sotto acqua, con il campo profughi di Deir el-Balah allagato a causa delle recenti piogge. Gli abitanti, palestinesi sfollati, si impegnano a ripulire le tende danneggiate e a gestire le conseguenze di questa emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di chi vive in condizioni precarie nella Striscia di Gaza, aggravate da eventi climatici e tensioni persistenti.

Gli abitanti di Gaza ripuliscono le tende allagate nel campo profughi per palestinesi sfollati a est di Deir el-Balah, nella Striscia. “Non abbiamo più materassi né coperte per i nostri bambini”, dice una donna. Le piogge invernali hanno peggiorato le condizioni di vita già precarie di centinaia di migliaia di palestinesi. Il giorno di Natale, nella sua omelia, Papa Leone XIV aveva citato proprio le tende di Gaza: “Cari fratelli e sorelle, poiché il Verbo si fece carne, ora la carne parla, grida il desiderio divino di incontrarci. Il Verbo ha stabilito fra noi la sua fragile tenda. E come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza è di nuovo sott’acqua, allagato il campo profughi dei palestinesi sfollati – Video

Leggi anche: Gaza, nuovo raid aereo dell' Idf su scuola che ospitava sfollati in campo profughi a Nuseirat: 11 morti, tra cui bambini – VIDEO CHOC

Leggi anche: Gaza, l’inverno è arrivato: le tende degli sfollati finiscono sott’acqua per le forti piogge

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Siamo nel profondo di Gaza e non lasceremo mai Gaza, non accadrà mai. Siamo qui per difendere e impedire che ciò che è successo accada di nuovo”. Così il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, parlando ai leader degli insediamenti illegali durante - facebook.com facebook