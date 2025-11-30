di Daniele Rosi Intervenire rapidamente per la messa in sicurezza idraulica e viaria di Fossone. Lo hanno chiesto a gran voce i tanti cittadini della frazione apuana presenti in consiglio comunale, raccontando tutta la loro preoccupazione per l’ennesimo temporale capace di creare in poche ore numerosi disagi alle abitazioni della zona. Una situazione che si verifica ormai in quasi tutte le allerte meteo, con i cittadini ogni volta più stanchi nel dover fare i conti con i sempre più frequenti allagamenti che stanno mettendo sistematicamente in ginocchio decine di case. Una situazione che, di fatto, sta diventando cronica, al punto che gli stessi cittadini hanno chiesto pubblicamente aiuto al Comune affinché venga fatto qualcosa di risolutivo, una volta per tutte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La protesta dei cittadini: "Fossone va sott’acqua. Manutenzione inadeguata"