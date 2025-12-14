Pescatori travolti dalla piena ecco come funziona un soccorso reale | il video dell’esercitazione

L'esercitazione interforze ‘Dam Rescue Exercise 2025’ si è svolta a Santa Sofia, simulando il salvataggio di pescatori travolti dalla piena. Un'importante attività di addestramento per testare e migliorare le procedure di soccorso in situazioni di emergenza, che coinvolge diverse forze operative e mette alla prova la risposta in scenari critici.

© Forlitoday.it - Pescatori travolti dalla piena, ecco come funziona un soccorso reale: il video dell’esercitazione Si è conclusa domenica a Santa Sofia l’esercitazione interforze denominata ‘Dam Rescue Exercise 2025’. L’iniziativa ha visto l’impiego sinergico di 120 vigili del fuoco, affiancati da volontari della Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana, al fine di testare la capacità operativa in uno. Forlitoday.it Bagnanti travolti da un'onda anomala all'isola d'Elba Bidente in piena: ecco la maxi-esercitazione - Oltre 80 uomini impegnati lungo il fiume a Santa Sofia per simulare il salvataggio di un gruppo di pescatori travolti dalla corrente ... msn.com

Una piena improvvisa del fiume Bidente e un gruppo di pescatori travolti dalla corrente... E' lo scenario che qualche giorno fa ha fatto da sfondo ad una esercitazione della Protezione Civile su scala provinciale tra la Diga di Ridracoli e i tratti montani del Bident - facebook.com facebook

#ProtezioneCivile. Pescatori travolti dal fiume: sul Bidente scatta la maxi-esercitazione per mettere alla prova procedure e sinergie tra le diverse strutture operative in caso di piena improvvisa La #notizia regioneer.it/Bidente-12dic25 x.com