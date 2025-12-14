Pescatori travolti dalla piena ecco come funziona un soccorso reale | il video dell’esercitazione

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercitazione interforze ‘Dam Rescue Exercise 2025’ si è svolta a Santa Sofia, simulando il salvataggio di pescatori travolti dalla piena. Un'importante attività di addestramento per testare e migliorare le procedure di soccorso in situazioni di emergenza, che coinvolge diverse forze operative e mette alla prova la risposta in scenari critici.

pescatori travolti dalla piena ecco come funziona un soccorso reale il video dell8217esercitazione

© Forlitoday.it - Pescatori travolti dalla piena, ecco come funziona un soccorso reale: il video dell’esercitazione

Si è conclusa domenica a Santa Sofia l’esercitazione interforze denominata ‘Dam Rescue Exercise 2025’. L’iniziativa ha visto l’impiego sinergico di 120 vigili del fuoco, affiancati da volontari della Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana, al fine di testare la capacità operativa in uno. Forlitoday.it

Bagnanti travolti da un'onda anomala all'isola d'Elba

Video Bagnanti travolti da un'onda anomala all'isola d'Elba

pescatori travolti piena funzionaBidente in piena: ecco la maxi-esercitazione - Oltre 80 uomini impegnati lungo il fiume a Santa Sofia per simulare il salvataggio di un gruppo di pescatori travolti dalla corrente ... msn.com