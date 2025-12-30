Il Soccorso alpino lariano richiama gli escursionisti e gli alpinisti alla prudenza. Nonostante le condizioni favorevoli, con cielo sereno e temperature miti, la montagna mantiene i suoi rischi. È importante rispettare le regole e valutare attentamente le proprie capacità prima di affrontare interventi in quota, per garantire la sicurezza di tutti.

Il cielo limpido, il sole, la temperatura mite. Sembra inizio primavera, ma non lo è. Soprattutto in montagna. Per questo non bisogna lasciarsi ingannare dal meteo, perché il pericolo è dietro l’angolo. Lo può testimoniare l’escursionista di 66 anni che ieri è malamente scivolata sul ghiaccio ai Piani di Artavaggio e che è stata poi soccorsa e recuperata dai soccorritori dell’eliambulanza di Como. Oppure il 55enne sfinito che l’altro pomeriggio è stato recuperato ai piedi del Grignone, sempre dai soccorritori dell’eliambulanza con il supporto dei tecnici del Soccorso alpino della Valsassina. O ancora: la 34enne che ha perso l’orientamento domenica sera, mentre stava scendendo dal Monte Palanzone verso la Colma di Sormano o i quattro in difficoltà sul sentiero nei pressi del rifugio Martina, zona San Primo, scendendo verso gli impianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raffica di interventi in quota. Il Soccorso alpino lariano mette in guardia gli alpinisti

