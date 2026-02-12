Val d' Aveto | impianti piste e rifugi aperti anche in settimana giorni e orari

La Val d'Aveto apre gli impianti anche durante la settimana. Dal 14 al 22 febbraio, gli sciatori potranno sciare dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9 alle 16. Una novità che fa piacere a chi ama il freestyle e vuole sfruttare al massimo le piste senza dover aspettare il weekend.

Importante novità per gli appassionati di sci, gli impianti della Val D'Aveto, dal 14 al 22 febbraio, saranno aperti non solo nel weekend ma anche nel corso della settimana, con orario 9-16. L'apertura coinvolge le seggiovie Riofreddo-Prato della Cipolla e Prato della Cipolla-Montebue; la sciovia e il tapis roulant Prato della Cipolla. Aperte anche le piste, la rossa Marco-Corvisiero – parte alta, la blu Fraccia e il campo scuola baby Prato della Cipolla così come l'agonistica e i collegamenti. Disponibili tutti i giorni anche i rifugi con polenta, piatti di montagna, cioccolata caldae bombardino.🔗 Leggi su Genovatoday.it

#Santo-Stefano-d’Aveto || Da questa mattina, a Santo Stefano d’Aveto sono tutte aperte le piste da sci e i rifugi.

A Santo Stefano d’Aveto le piste e i rifugi restano aperti anche questo fine settimana.

