Santo Stefano d’Aveto piste e rifugi tutti aperti nel fine settimana

Da questa mattina, a Santo Stefano d’Aveto sono tutte aperte le piste da sci e i rifugi. Gli appassionati di neve possono finalmente godersi il weekend senza restrizioni, con le strutture pronte a ricevere visitatori. La stagione inizia in anticipo e le condizioni sono buone, quindi sono in molti a prepararsi per qualche ora sulla neve.

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio piste tutte aperte da quota 1.600 m s.l.m. ovvero:Seggiovia Riofreddo – Prato della CipollaSeggiovia Prato della Cipolla – Monte.

