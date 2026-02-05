Santo Stefano d’Aveto nel fine settimana prosegue l' apertura di piste e rifugi

A Santo Stefano d’Aveto le piste e i rifugi restano aperti anche questo fine settimana. La neve continua a cadere e gli appassionati di sci possono ancora godersi le piste aperte sabato e domenica. Le strutture sono pronte e in funzione, pronti a ricevere chi vuole passare qualche ora sulla neve.

È ancora tempo di neve, e tutte le piste e tutti i rifugi per sciare a Santo Stefano d’Aveto restano aperti anche sabato 7 e domenica 8 febbraio. Piste tutte aperte da quota 1.600 m s.l.m. ovvero:Seggiovia Riofreddo – Prato della CipollaSeggiovia Prato della Cipolla – Monte BueSciovia Prato della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

#Santo-Stefano-d’Aveto || Da questa mattina, a Santo Stefano d’Aveto sono tutte aperte le piste da sci e i rifugi.

Santo Stefano d'Aveto: incontro pubblico sul progetto del Parco Eolico Ferriere 2Un nuovo appuntamento per discutere del futuro del territorio e della tutela ambientale. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 15, al Pala Arvigo di Santo Stefano d'Aveto si tiene un incontro pubblico ... mentelocale.it

