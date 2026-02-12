Usyk lascia una cintura | il WBC sarà la prossima?

Oleksandr Usyk potrebbe presto perdere una delle sue cinture. Il WBC ha annunciato nuove regole chiare per la difesa del titolo dei pesi massimi. Ora si fa più difficile per il campione ucraino mantenere la cintura, che potrebbe passare al prossimo avversario che riuscirà a rispettare le nuove condizioni. La decisione del WBC apre uno scenario incerto su chi potrebbe essere il prossimo a sfidare Usyk.

Il panorama dei pesi massimi è guidato da una decisione del WBC che definisce, con chiarezza, le condizioni per la difesa del titolo da parte di Oleksandr Usyk. Il quadro evidenzia una scelta decisiva: una difesa volontaria successiva potrebbe essere sufficiente a mantenere la cintura, mentre il mancato rispetto potrebbe comportare lo stripping. L'assegnazione delle responsabilità è stata annunciata dalla presidenza, delineando una linea ferma ma non immediatamente definitiva. Il presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha indicato che Usyk deve difendere il titolo pesi massimi contro l'interim champion Agit Kabayel dopo una difesa volontaria, altrimenti rischia di perdere la cintura.

