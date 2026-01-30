Costa Cesari–Danfo sfida tricolore a Torino per la cintura Wbc

Sabato 7 febbraio, il Parco Ruffini di Torino ospiterà una sfida importante per la muay thai italiana. Costa Cesari e Danfo si affronteranno per la cintura Wbc in una serata che promette emozioni e spettacolo.

TORINO – Sabato 7 febbraio il Parco Ruffini di Torino sarà il palcoscenico di una sfida di grande prestigio per la muay thai italiana. Ernesto Costa Cesari affronterà il temibile Tapsoba Danfo in un match valido per la cintura WBC, all’interno del main event della manifestazione “Thai Boxe Mania”. L’atleta salentino, seguito dal manager Gaetano Quarta, salirà sul ring con l’obiettivo di conquistare il titolo italiano tra i professionisti. La serata, organizzata da Carlo Barbuto, prenderà il via alle ore 20 con una serie di incontri di contorno prima del match clou. Costa Cesari, 23 anni, arriva all’appuntamento torinese in ottime condizioni fisiche, dopo una preparazione intensa svolta presso la palestra “Pump” di Maglie sotto la guida del maestro Carlo Pappadà.🔗 Leggi su Lecceprima.it

