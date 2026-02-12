usa voto bipartisan della camera per la revoca dei dazi di trump sul canada

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la revoca dei dazi di Donald Trump sul Canada. I deputati di entrambi gli schieramenti, Repubblicani e Democratici, hanno votato compatti, ignorando le opposizioni della leadership repubblicana. La decisione accelera il processo di riapertura del commercio tra i due paesi, dopo mesi di tensioni commerciali.

La Camera ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, con i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership repubblicana. Il risultato, 219 a 211, è stato tra le prime volte in cui la Camera, controllata dai Repubblicani, ha affrontato il presidente su una politica chiave. La risoluzione mira a porre fine all’emergenza nazionale dichiarata da Trump per imporre i dazi, sebbene l’effettiva revoca della politica richiederebbe il sostegno dello stesso Trump. La risoluzione passerà ora al Senato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

