Usa | voto bipartisan Camera contro dazi di Trump sul Canada

La Camera americana ha approvato una mozione per revocare i dazi imposti da Donald Trump sul Canada. La votazione ha visto una schierata bipartisan, con Repubblicani e Democratici che hanno votato insieme contro le decisioni della Casa Bianca. La leadership repubblicana si è opposta, ma alla fine il Parlamento ha deciso di mettere fine alle tariffe commerciali.

Washington (Usa), 12 feb. (LaPresseAP) – La Camera ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, contestando il programma della Casa Bianca, con i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership repubblicana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

