Alta tensione Usa-Canada dopo Davos | Trump minaccia dazi al 100% e sfida Carney

Dopo il discorso di Mark Carney a Davos, le tensioni tra Stati Uniti e Canada sono aumentate. Donald Trump ha risposto minacciando dazi fino al 100%, accentuando l'irritazione reciproca e complicando ulteriormente i rapporti tra i due Paesi. La situazione evidenzia le recenti frizioni nelle relazioni bilaterali, influenzate anche dagli sviluppi internazionali e dalle dinamiche economiche in atto.

Il discorso virale del premier canadese Mark Carney al World Economic Forum di Davos ha scatenato una forte reazione di irritazione da parte del presidente statunitense Donald Trump, aggravando ulteriormente i già tesi rapporti bilaterali tra Canada e Stati Uniti. Il discorso di Carney, pronunciato nei giorni scorsi a Davos, ha fatto rapidamente il giro del mondo diventando virale per il suo tono deciso. Il primo ministro canadese ha lanciato un appello alle nazioni di medie dimensioni affinché si uniscano per resistere alla coercizione economica esercitata dalle grandi potenze, un messaggio interpretato da molti come una critica implicita agli Stati Uniti dell'amministrazione Trump.

