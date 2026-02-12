Usa schiaffo della Camera a Trump | ok alla revoca dei dazi al Canada 6 repubblicani votano con i democratici

La Camera dei Rappresentanti, dominata dai repubblicani, ha deciso di mettere da parte le divergenze con Donald Trump e approvare la revoca dei dazi sui prodotti canadesi. Sei parlamentari del Grand Old Party hanno votato con i Democratici, sfidando la linea della leadership repubblicana e approvando così una misura che va contro le decisioni del presidente. La decisione ha sorpreso molti e segna un passo importante nel dibattito sulle tariffe commerciali.

La Camera a maggioranza repubblicana ha sfidato Donald Trump e votato per revocare i dazi imposti dal presidente sul Canada, contestando il programma della Casa Bianca, con 6 membri del Grand Old Party che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership. Il risultato, 219 a 211, è stato tra le prime volte in cui la Camera, controllata dai Repubblicani, ha affrontato il capo della Casa Bianca su una politica chiave. La risoluzione mira a porre fine all' emergenza nazionale dichiarata da Trump per imporre i dazi, sebbene l'effettiva revoca della politica richiederebbe il sostegno dello stesso Trump.

