Camera Usa | stop dazi Trump al Canada

La Camera degli Stati Uniti ha dato il via libera a una risoluzione che mira a revocare i dazi imposti da Trump sul Canada. L’approvazione è arrivata con 219 voti a favore e 211 contro. Ora si apre una strada per mettere fine alle tariffe che erano state applicate sulle esportazioni canadesi.

1.39 La Camera Usa ha approvato, con 219 sì e 211 contrari, una risoluzione che mira a revocare la dichiarazione di emergenza nazionale utilizzata dal presidente Trump per imporre dazi sulle esportazioni canadesi. La misura è stata sostenuta da tutti i democratici presenti e anche da sei repubblicani,segnale di crescente frattura interna ai repubblicani e un chiaro segnale di dissenso verso questa politica commerciale.Ma senza il via libera del Senato e col veto di Trump,la risoluzione avrà solo un valore politico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

