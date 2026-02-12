Camera Usa | stop dazi Trump al Canada

La Camera degli Stati Uniti ha dato il via libera a una risoluzione che mira a revocare i dazi imposti da Trump sul Canada. L’approvazione è arrivata con 219 voti a favore e 211 contro. Ora si apre una strada per mettere fine alle tariffe che erano state applicate sulle esportazioni canadesi.

1.39 La Camera Usa ha approvato, con 219 sì e 211 contrari, una risoluzione che mira a revocare la dichiarazione di emergenza nazionale utilizzata dal presidente Trump per imporre dazi sulle esportazioni canadesi. La misura è stata sostenuta da tutti i democratici presenti e anche da sei repubblicani,segnale di crescente frattura interna ai repubblicani e un chiaro segnale di dissenso verso questa politica commerciale.Ma senza il via libera del Senato e col veto di Trump,la risoluzione avrà solo un valore politico.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione che blocca i nuovi dazi sul Canada.

La Camera americana ha approvato una mozione per revocare i dazi imposti da Donald Trump sul Canada.

Argomenti discussi: Usa, la Camera contro Trump: stop ai dazi per il Canada. Sei repubblicani votano con i dem; Usa: la Camera vota il blocco dei dazi al Canada, sei deputati repubblicani schierati contro Trump; L'Ue proroga lo stop ai contro-dazi agli Usa fino al 6 agosto; Patto commerciale Usa-India, giù i dazi e stop al petrolio russo.

USA: la Camera vota il blocco dei dazi al Canada, sei deputati repubblicani schierati contro TrumpMaggioranza battuta: è l'ennesimo segnale del calo di consenso nei confronti del presidente ... msn.com

Il Congresso (a maggioranza repubblicana) sfida Trump e vota per lo stop ai dazi sul CanadaLa Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha sfidato Donald Trump approvando il blocco dei dazi contro il Canada: 219 voti favorevoli e 211 contrari. Sei deputati del Grand Old Party ... lasicilia.it

