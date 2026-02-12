La Camera dei Rappresentanti americana, con una maggioranza bipartisan, ha approvato una legge per bloccare i dazi imposti al Canada. Sei repubblicani si sono uniti ai democratici per fermare le tariffe, sfidando così la posizione di Donald Trump. La decisione arriva dopo settimane di tensioni commerciali tra i due Paesi.

La maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari. Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso: "Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie", aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza "perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Camera americana sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

Approfondimenti su Camera Americana

La Camera degli Stati Uniti ha deciso di bloccare i dazi sul Canada, sfidando direttamente Trump.

La Camera dei Rappresentanti ha approvato il blocco dei dazi al Canada, sfidando apertamente Trump.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Camera Americana

Argomenti discussi: Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada; Usa, la Camera sfida Trump e vota il blocco dei dazi in Canada: sei repubblicani schierati contro il presidente; Usa, la Camera sfida Trump e boccia i dazi contro il Canada; La Camera sfida Trump sui dazi, e poi gli consegna il voto.

La Camera americana sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al CanadaLa Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei repubblicani Usa hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è ... ansa.it

Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al CanadaLa Camera a maggioranza repubblicana sfida Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. Sei deputati repubblicani si sono schierati con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata ... tg24.sky.it

La Stampa. . “Ho studiato Economia a Torino, ho passato un anno in Belgio, poi otto mesi a New York, alla Camera di Commercio italo-americana, per scrivere una tesi sul cibo. Un capitolo era dedicato all’esportazione del riso negli Stati Uniti. Quello che, a u - facebook.com facebook