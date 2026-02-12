Il governatore del Minnesota, Tim Walz, annuncia che le operazioni di controllo degli agenti federali dell’ICE stanno per finire. Walz dice che l’azione dovrebbe concludersi in pochi giorni, non settimane o mesi. La decisione arriva dopo recenti colloqui con funzionari dell’amministrazione Trump. La paura tra gli immigrati si fa sentire, mentre le forze federali continuano i controlli nello Stato.

(LaPresse) Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha annunciato che la repressione federale dell’immigrazione nello Stato dovrebbe terminare “in pochi giorni, non settimane o mesi”, basandosi sulle sue recenti conversazioni con alti funzionari dell’amministrazione Trump. Walz ha spiegato in conferenza stampa di aver parlato lunedì con Tom Homan, responsabile della sicurezza delle frontiere, e martedì mattina con Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca. Homan ha assunto la guida delle operazioni in Minnesota alla fine di gennaio, dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali, che ha scatenato nuove polemiche politiche e interrogativi sulle modalità dell’intervento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, continuano in Minnesota le operazioni di controllo degli agenti federali dell'ICE

L’amministrazione ha confermato che gli agenti dell’Ice resteranno nel Minnesota.

A Minneapolis, gli agenti dell’Immigrazione intensificano le operazioni di controllo, proseguendo con arresti in un contesto già segnato da tensioni e incidenti recenti.

Minneapolis, protesta contro gli agenti anti-immigrazione

